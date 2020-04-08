Arazide kaybolan Alzheimer hastası termal kameralı dronela bulundu

Ailesiyle kaldığı Yenişehir ilçesi Gökçebelen Mahallesi'ndeki evinden çıkan Ayşe Düzkaya'dan bir daha haber alamayan torunu, durumu 50. Yıl Polis Merkezine bildirdi.



Uzman motorize ve yaya polis ekipleri, Düzkaya'nın gidebileceği alanlarda arama çalışması başlattı.



Havanın kararmasının ardından bölgeye İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.



Termal kameralı dronela araziyi tarayan ekipler, aramanın henüz 7. dakikasında seraların yanında ısı akışı fark etti.



Bölgeye giden polis, Düzkaya'yı düştüğü yaklaşık iki metrelik çukurda baygın halde buldu.



Kaybolduğu yerin yaklaşık bir kilometre uzağında ulaşılan Düzkaya, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



Tedavisinin ardından taburcu edilen Düzkaya'nın ailesi, polis ekiplerine teşekkür etti.