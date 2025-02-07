Arazide yarı gömülü cesedi bulundu: Babası ve amcası tutuklandı

Çiftçilik yapan Kadir Tabazığ, 12 Ocak gecesi Kurudere Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı. Geri dönmemesi üzerine yakınları, 3 çocuk babası Tabazığ için kayıp başvurusunda bulundu.

Yapılan aramalara rağmen ulaşılamayan Tabazığ, 27 Ocak günü Kepezli Mahallesi'ndeki bir tarlada, mahallelinin dikkatini çeken köpeklerin toplandığı noktada toprağa yarı gömülü ve vücudu kısmen parçalanmış halde bulundu. Otopsisinde tabancayla başından vurulduğu belirlenen Kadir Tabazığ'ın cenazesi işlemlerin ardından toprağa verildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, 11 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden babası İbrahim Tabazığ ve amcası Ali Tabazığ tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.