Arazilerini jandarmaya bağışladılar

Burdur'da yaşlı çift, arazilerini Jandarma Asayiş Vakfına bağışladı.

Merkeze bağlı Gökçebağ Köyü'nde ikamet eden 76 yaşındaki Mehmet Ali ve Arzı Uysal çiftinin hiç çocukları olmadı.

Kamyonculuk, taksicilik ve odun kömür ticareti yapan Mehmet Ali Uysal, emekli olduktan sonra köye yerleşti.

Yaşlı çift, kendilerine ait bahçeye ev yaparak günlerini burada geçirmeye başladı.

Televizyonda Bucak ilçesinde evini ve arsasını bağışlayan Fatma Arıcan'ı gören çift, bunun üzerine yaklaşık 2 bin 800 metrekarelik arazilerini Jandarma Asayiş Vakfına bağışlama kararı aldı.

Mehmet Ali Uysal, sürekli topluma hizmet veren jandarmaya bir katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Yaşlandıkları için bahçelerine bakmanın artık zor geldiğini belirten Uysal, "Jandarma gece gündüz biz vatandaşlara hizmet veriyor. Sürekli bizi arayıp soruyorlar. Hali vakti yerinde olan insanların devletimize, askerimize böyle yardımcı olmalarını temenni ederim." dedi.

Arzı Uysal ise "Jandarmamız bizi hep arayıp sorar. 'Gece gündüz bir ihtiyacınız olduğunda bizi arayabilirsiniz' diyorlar. Ben de bundan çok memnun oluyorum, çok sevinçliyim. Allah razı olsun. Benim hiç çocuğum olmadı ama bu sayede birçok evladım oldu. Hiç tereddüt etmeden bu bağışı yaptık. Jandarmamızın ayağına taş değmesin." ifadelerini kullandı.

Jandarma Asayiş Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Atilla Önal tarafından İl Jandarma Komutanlığı'nda Uysal çiftine bağışlarından dolayı teşekkür belgesi ve şilt takdim edildi.