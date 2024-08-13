Arazisine ev karşılığı cami yapımına izin verdi: Alamayınca camiyi 7 milyona satışa çıkardı!

Adapazarı’nda arazisine ev karşılığında izin verdiğini öne süren bir vatandaş, talep ettiği evi alamadığını iddia ederek camiyi 7 milyon TL'ye satışa çıkardı.

Arazisine ev karşılığı cami yapımına izin verdi: Alamayınca camiyi 7 milyona satışa çıkardı!

Taşoluk Mahallesi'nde yaşanan ilginç olayda Cengiz Alkan isimli vatandaş iddiaya göre ev vaadi ile arazisine cami yapılmasına izin verdi. Kendisine verilen vaadin yerine getirilmediğini ileri süren Alkan, gerekli yerlere şikayette bulunduğunu ancak çözüm bulamadığını aktardı.

Bunun üzerine ilginç bir yönteme başvuran Alkan, sosyal medya hesabı üzerinden, “Taşoluk Kadıköy benim arsanın üzerine yapılan cami satılıktır, 440 metrekare” paylaşımında bulundu.

Arazisine ev karşılığı cami yapımına izin verdi: Alamayınca camiyi 7 milyona satışa çıkardı! - 1

ÇÖZÜM BULAMAYINCA BU ÇAREYİ BULDUM

Alkan, “Arsamıza cami yapıp yerine ev vereceklerdi. Cami yapıldı ama verilen sözde durulmadı, 2018 yılında gerekli mercilere başvurdum. İfademe başvurdular ama sorun çözülmedi. Bundan sonra satacağız, evimizi kuracağız o para ile. Konuyu her yere bildirdim ama bir çözüm bulamayınca bu çareyi buldum. İyi olmadı ama tek çarede bu kaldı. Maddi durumum kötü, böyle bir iş başıma geldi. Yardım bekledim, olmayınca da bu yola başvurdum. Yıllardır kirada oturuyorum, çocuklarım ve ailem ev istiyor” dedi.

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