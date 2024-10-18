Arazisini yol yapanlara kızıp tel örgü çekti! ''Tepki amaçlı yaptım''

Bunun üzerine köye gelen jandarma ekipleri tutanak tuttu. Demir ise mevcuttaki köy yolunda düzenleme yapılması talebini yenileyerek arazisinin yol olarak kullanılmamasını istedi.

''TEPKİ AMACIYLA YAPTIM''

Köy yolundaki düzenlemenin yapılmasının ardından tel örgüleri kaldıracağını ifade eden Demir, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kimseyi suçlamak amaçlı konuşmuyorum. Burada altyapı ve üst yapı çalışmaları yapılırken çevre düzeni biraz karıştı. Köprüyü yanlış yerde konumlandırdılar. Işıklı köyüne giden bir yol var ancak yolda aydınlatma direği olduğu için ve bu direği de buradan kaldıramadıkları için benim kendi bahçemi kullanıyorlar. Buraya iki sefer kaymakam bey geldi. Kendilerine iki kez söyledim. Aydınlatma direğini kaldıracaklarını söylediler. Bu konunun üzerinden 15 gün geçti. Aydınlatma direğini kaldırıp yolda düzenleme yapmadıkları için ben de tapu arazimi kapattım. Şu anda halen daha düzenleme yapılmadı. Yolun yapılacağını söylüyorlar ama halen bir gelişme yok. Gelişme olmadığı için ben de yol açmıyorum. Burada çalışma başlatılırsa ben de yolu açacağım zaten. Hiçbir çalışma olmadığı için ben de tepki amacıyla bahçemi tel örgü çekip kapattım" dedi.