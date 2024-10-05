Araziye asfalt atığı döken belediyeye 1 milyon 299 bin lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, araziye asfalt atığı döken Odunpazarı Belediyesi'ne 1 milyon 299 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Araziye asfalt atığı döken belediyeye 1 milyon 299 bin lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Belediye Başkanlığı'nın Orhangazi Mahallesi'nde boş araziye atık döktüğüne ilişkin ihbar üzerine, Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince alanda denetim yapıldı.

Denetim neticesinde, Odunpazarı Belediye Başkanlığı'na ait resmi araçla asfalt atığının araziye döküldüğü tespit edildi.

Kirliliğe neden olan belediyeye Çevre Kanunu'na istinaden 1 milyon 299 bin lira idari para cezası uygulanırken, atığın kaldırılması için idari süreç başlatıldı.

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