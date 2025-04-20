Arazöz ile otomobil çarpıştı, bir kişi öldü
Kütahya'nın Simav ilçesinde otomobil ile arazöz çarpıştı. Kazada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de ağır yaralandı.
Simav'da arazöz ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, yangın ihbarına giden A.B. idaresindeki Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 43 KZ 692 plakalı arazöz, Hisarbey köyü yol ayrımında Bünyamin Gökgöz yönetimindeki 34 BNY 28 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü Bünyamin Gökgöz olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan sürücünün eşi K. Gökgöz sağlık ekiplerince kaldırıldığı Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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