Arazöz nedir, ne işe yarar? İşte arazözlerin kullanım alanları

Arazöz, kamyon veya traktör türünde bir taşıta su tankı ve sulama sistemi yerleştirilerek imal edilen motorlu bir araçtır.



Arazözlerin genellikle ön ya da arkasında sulama düzeneği bulunur. Arazözler, sulama düzenekleri ile çoğunlukla yangın söndürme ve sulama işleri amaçlı kullanılır.



Şehir içi kullanımda da kullanılan arazözler, yol kenarında bulunan pislikleri sulama yöntemiyle temizlemeye yarayan araçlardır.

Çanakkale'de orman yangını kontrol altında Haberi Görüntüle YANGINLARDA KULLANILAN ARAZÖZLER NE İŞE YARAR?



Arazözler, yangın, deprem gibi doğal afetlerde suya erişimin mümkün olmadığı bölgelere su teminini sahip oldukları büyük su tankları ile su teminini sağlamak için kullanılır.



Aynı zamanda arazözler, yolların ve meydanlarının temizlenmesinde; yol kenarlarında bulunan yeşilliklerin sulanmasında; inşaat ve yol yapım çalışmalarında kullanılır. Eskişehir’de orman yangını Haberi Görüntüle