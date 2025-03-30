Arbede sırasında fenalaşan polisten acı haber
Şanlıurfa'da görev esnasında yere düşüp fenalaşan 33 yaşındaki polis memuru Mesut Acar, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Şanlıurfa'da görevli polis memuru Mesut Acar (33), bir şüpheliyi yakalama sırasında yaşanan arbedede yere düşüp fenalaştı.
Hastaneye kaldırılan Acar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Evli ve 1 çocuk babası olan şehit polis memuru Mesut Acar’ın, İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacağı bildirildi.
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