Arbede sırasında fenalaşan polisten acı haber

Şanlıurfa'da görev esnasında yere düşüp fenalaşan 33 yaşındaki polis memuru Mesut Acar, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Arbede sırasında fenalaşan polisten acı haber

'da görevli memuru Mesut Acar (33), bir şüpheliyi yakalama sırasında yaşanan arbedede yere düşüp fenalaştı.

Hastaneye kaldırılan Acar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak oldu.

Evli ve 1 çocuk babası olan şehit polis memuru Mesut Acar’ın, İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacağı bildirildi.

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