Arbede sırasında fenalaşan polisten acı haber

Şanlıurfa'da görevli polis memuru Mesut Acar (33), bir şüpheliyi yakalama sırasında yaşanan arbedede yere düşüp fenalaştı.

Hastaneye kaldırılan Acar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



Evli ve 1 çocuk babası olan şehit polis memuru Mesut Acar’ın, İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacağı bildirildi.