Arda Güler'den memleket ziyareti. Kar altında top oynadı
27.12.2025 22:57
Son Güncelleme: 27.12.2025 22:57
DHA
Real Madrid’in yıldız oyuncularından milli futbolcu Arda Güler, tatil için geldiği memleketi Bolu’da Gölcük Tabiat Parkında kar yağışı altında arkadaşıyla top oynadı.
Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, tatil için memleketi Bolu’ya geldi.
Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan karla kaplı Gölcük Tabiat Parkı'na giden Arda Güler, göl kenarında bulunan Devlet Konukevi'nde kaldı.
Güler, göl kenarında kar yağışı altında karla kaplı alanda arkadaşıyla birlikte top oynadığı anları sanal medya hesabından paylaştı.