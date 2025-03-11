Arda Turan Spor Kompleksi'nin otoparkını su bastı

Altıntepsi Mahallesi'ndeki 4 katlı Arda Turan Spor Kompleksi'nin otoparkının zemin katı su altında kaldı. Otoparkta araçlarıyla ilerleyen sürücüler zorluk yaşadı. 2012 yılında yapılan otoparkın zemininin dere olması nedeniyle daha önce de su bastığı öğrenildi. İSPARK'a ait olan otoparkın bakım onarım çalışmalarını ise Bayrampaşa Belediyesi'nin sürdürdüğü belirtildi.

Otoparkın zemin katında bir kaynak sorunu olduğunu belirten spor kompleksi yetkilileri, son zamanlarda olan yağışlardan dolayı kaynak suyunun biraz daha arttığını belirtti.

Spor kompleksi yöneticileri sorunun 10 gündür devam ettiğini, Bayrampaşa Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini belirtti.



Bayrampaşa Belediyesi ekiplerinin rutin aralıklarla otoparkın bakım ve onarım çalışmalarını yaptığı öğrenildi.