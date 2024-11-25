Ardahan-Ardanuç karayolu ilkbahar aylarına kadar ulaşıma kapatıldı

Kentin yüksek kesimlerinde gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.



Kenti Karadeniz'e bağlayan, zorlu coğrafi yapıya sahip Ardahan-Ardanuç kara yolu, ilkbahar aylarına kadar ulaşıma kapatıldı.



Sürücüler bu süreçte alternatif olarak Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Göle kara yollarını kullanacak.