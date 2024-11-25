Ardahan-Ardanuç karayolu ilkbahar aylarına kadar ulaşıma kapatıldı

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Ardahan-Ardanuç karayolu ilkbahar aylarına kadar ulaşıma kapatıldı.

Ardahan-Ardanuç karayolu ilkbahar aylarına kadar ulaşıma kapatıldı

Kentin yüksek kesimlerinde gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kenti Karadeniz'e bağlayan, zorlu coğrafi yapıya sahip -Ardanuç kara yolu, ilkbahar aylarına kadar ulaşıma kapatıldı.

Sürücüler bu süreçte alternatif olarak Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Göle kara yollarını kullanacak.

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