Ardahan-Ardanuç yolunda heyelan

Ardahan'da sağanak yağış, sel ve dolu nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yoluna heyelana neden oldu.

Ardahan-Ardanuç yolunda heyelan

'da yaklaşık 3 gündür etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Şiddetli sağanak yağış nedeniyle Ardahan'ı Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun bazı noktalarına yükseklerden kopan kaya parçaları düştü.

YOL AÇILDI

Sürücüler irili ufaklı kaya parçalarını, kendi imkanlarıyla temizleyerek yolun trafiğe açılmasını sağladı.

Yetkililer, bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle sürücüleri tehlikesine karşı uyardı.

Şiddetli sağanak Bağdeşen köyünde de sele neden olunca arılı kovanlara da zarar verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ömer Çelik'ten en düşük emekli aylığına zam açıklaması: Çalışmalar devam ediyor

Ömer Çelik'ten en düşük emekli aylığına zam açıklaması: Çalışmalar devam ediyor

Balıkesir'de suç örgütlerine operasyon: 46 gözaltı

Balıkesir'de suç örgütlerine operasyon: 46 gözaltı

Anız yakan 5 kişiye 35 bin lira ceza

Anız yakan 5 kişiye 35 bin lira ceza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Pezeşkiyan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Pezeşkiyan'a tebrik telefonu

Patlayan mutfak tüpü evi yaktı: 1'i ağır 3 yaralı

Patlayan mutfak tüpü evi yaktı: 1'i ağır 3 yaralı

GİB'den "Saldırıya uğradığı için şikayetçi olan Suriyelilerin sınır dışı edileceği" iddiasına yalanlama

GİB'den "Saldırıya uğradığı için şikayetçi olan Suriyelilerin sınır dışı edileceği" iddiasına yalanlama

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...