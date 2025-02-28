Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi, yer yer ulaşımda aksamalara neden oluyor.



Ardahan'ı Artvin üzerinden Karadeniz'e bağlayan ve 23 Şubat Pazar günü kapanan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.



Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, çalışmalar sonucu yolu kontrollü olarak ulaşıma açtı.

BUZLANMALARA DİKKAT!



Yetkililer, yolda yer yer buzlanma olduğunu belirterek, sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.



Güzergahta ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.