Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü
Ardahan-Şavşat kara yolunda dün etkilen olan kar, tipi ve buzlanma nedeniyle kapatılan yolda ulaşım normale döndü.
İl genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Olumsuz hava koşullarının oluşturduğu buzlanma nedeniyle dün tırların geçişine kapatılan, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu, ekiplerin çalışması ve tipinin kesilmesiyle açıldı.
Zincirsiz TIR'ların geçişine izin verilmeyen Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda da ulaşım normale döndü.
Ekipler, söz konusu yollarda yer yer buzlanmanın ulaşımı aksattığını, sürücülerin tedbir amaçlı takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.
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