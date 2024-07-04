Ardahan ve Iğdır'da rüşvet operasyonu: 32 gözaltı

Ardahan ile Iğdır'da düzenlenen "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonunda muhtarların da aralarında bulunduğu 32 şüpheli yakalandı.

Ardahan ve Iğdır'da rüşvet operasyonu: 32 gözaltı

 Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca, bazı yaylaların kanuna aykırı ve usulsüz olarak kiralanıp haksız kazanç elde edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Ardahan ve 'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

"İhaleye fesat Karıştırma" ve "rüşvet" suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından Ardahan Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler arasında muhtarların da olduğu bildirildi.

Gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin daha yakalanması için çalışma yürütülüyor.

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