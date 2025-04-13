Ardahan'da 3 ruhsatsız tabanca ve 109 fişek ele geçirildi
Ardahan'ın Hanak ilçesinde evinde 3 ruhsatsız tabanca, 48 adet 7.65 mm çapında ve 61 adet 9 mm çapında, tabanca fişeği ele geçirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri bir şüphelinin evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 48 adet 7.65 mm çapında ve 61 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.
Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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