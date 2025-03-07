Ardahan'da 6 düzensiz göçmen yakalandı



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında Ardahan-Artvin arasındaki Şavşat kara yolunda iki otomobili durdurdu.



Araçlardaki Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı, bir kişinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.



Yabancı uyruklular işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.



Sürücüler de insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.