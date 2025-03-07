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Ardahan'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

Ardahan'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüleri insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Ardahan'da 6 düzensiz göçmen yakalandı


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında -Artvin arasındaki Şavşat kara yolunda iki otomobili durdurdu.

Araçlardaki Afganistan uyruklu 6 düzensiz yakalandı, bir kişinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Yabancı uyruklular işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Sürücüler de insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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