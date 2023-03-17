Ardahan'da büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılmaya başlandı

Ardahan'da büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılıyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğünce, şap hastalığının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında, il merkezi ve 5 ilçe için ayrı ayrı ekip oluşturuldu.



Ekipler, sorumluluk bölgelerinde büyükbaş hayvanları aşılama çalışmalarına başladı.



Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, AA muhabirine, ekiplerin il ve ilçelerin farklı noktalarındaki ahır ile çiftlikleri gezerek aşılama yaptığını söyledi.



Çalışmayı 20 günde tamamlamayı planladıklarını ifade eden Cineviz, "Hızlı şekilde çalışmaya başladık. İldeki tüm hayvanlara yönelik aşı çalışmasını belirlenen tarihte tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

