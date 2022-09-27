Ardahan'da deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (27 Eylül AFAD son depremler)

Türkiye'de meydana gelen son dakika depremleri, oturdukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesiyle birlikte vatandaşlar meydana gelen güncel depremleri görebiliyor. Son olarak Ardahan'ın Göle ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 27 Eylül AFAD son depremler listesi.



ARDAHAN'DA DEPREM Mİ OLDU?



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 17.08'de merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.



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