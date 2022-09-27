Ardahan'da deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (27 Eylül AFAD son depremler)

Deprem mi oldu? sorusunun yanıtı, oturdukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan son depremler listesine göre, saat 17.08'de Ardahan Göle'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte AFAD son depremler listesi.

Ardahan'da deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (27 Eylül AFAD son depremler)

'de meydana gelen depremleri, oturdukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. tarafından paylaşılan son depremler listesiyle birlikte vatandaşlar meydana gelen güncel depremleri görebiliyor. Son olarak 'ın Göle ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 27 Eylül AFAD son depremler listesi.

ARDAHAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 17.08'de merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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