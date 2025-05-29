Ardahan'da dolu etkili oldu: Şehir beyaza büründü
Ardahan'da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu, araçlar yolda kaldı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün sağanak uyarısı yaptığı Ardahan’a havanın kararması sonrası dolu yağdı.
Kısa sürede etkili olan fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken araçlar yollarda kaldı. Vatandaşlar, araçlarının üzerlerini kaplayan doluları temizlemeye çalıştı.
Yağışa sokakta yakalananlar korunaklı alanlara sığınmaya çalıştı.
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