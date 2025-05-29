Ardahan'da dolu etkili oldu: Şehir beyaza büründü

Ardahan'da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu, araçlar yolda kaldı.

Ardahan'da dolu etkili oldu: Şehir beyaza büründü

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün sağanak uyarısı yaptığı ’a havanın kararması sonrası dolu yağdı.

Ardahan'da dolu etkili oldu: Şehir beyaza büründü - 1

Kısa sürede etkili olan fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken araçlar yollarda kaldı. Vatandaşlar, araçlarının üzerlerini kaplayan doluları temizlemeye çalıştı.

Ardahan'da dolu etkili oldu: Şehir beyaza büründü - 2

Yağışa sokakta yakalananlar korunaklı alanlara sığınmaya çalıştı.

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