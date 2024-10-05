Ardahan'da elektrik akımına kapılan adam hayatını kaybetti
Ardahan'ın Posof ilçesinde bir adam elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan 62 yaşındaki Yavuz Öter, hayatını kaybetti.
Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Süngülü köyündeki evinde çalışma yapan Yavuz Öter (62), elektrik hattına temas edince akıma kapıldı.
Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Yavuz Öter'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
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