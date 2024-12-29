Ardahan'da heyelan nedeniyle arızalanan doğalgaz borusunda onarım çalışması

Posof ilçesine gaz akışı sağlayan doğalgaza ait ana borunun geçtiği Yurtbekler mevkiinde heyelan meydana geldi.



Heyelanın boruya zarar vermesi sonrası gaz akışı kesildi.



Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, ana borunun heyelanlı bölgeden geçtiğini söyledi.



Yağışlar yüzünden gece bölgede heyelan oluştuğunu belirten Demirci, "Arızayı gidermek için çalışıyoruz. Bir günde çözmek istiyoruz. Ancak en iyi ihtimal gece yarısı." dedi.