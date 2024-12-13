Ardahan'da iki kara yolu tipi nedeniyle tırlara kapatıldı
Damal-Posof-Türkgözü ile Ardahan-Şavşat kara yolunda, kar ve yoğun tipi nedeniyle tır geçişine izin verilmiyor.
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi.
Bu kara yollarının Sahara ve Ilgar Dağı mevkileri, kar ve yoğun tipi nedeniyle tırların geçişine kapatıldı.
Ekipler, yollarda karla mücadele çalışması yapıyor.
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