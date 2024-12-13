Ardahan'da iki kara yolu tipi nedeniyle tırlara kapatıldı

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi.



Bu kara yollarının Sahara ve Ilgar Dağı mevkileri, kar ve yoğun tipi nedeniyle tırların geçişine kapatıldı.



Ekipler, yollarda karla mücadele çalışması yapıyor.