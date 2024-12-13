Ardahan'da kar yağışı ve sis etkili oluyor

Ardahan’ın Posof ilçesinde kar yağışı ve yoğun sis etkili oluyor. İlçenin önemli ulaşım ağlarından 2 bin 550 rakımlı Ulgar Dağı'nda sadece küçük araçlara geçit veriliyor.

Ardahan'da kar yağışı ve sis etkili oluyor

Aralık ayı ile beraber kar yağışının aralıklarla etkili olduğu ilçede yoğun sis, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Şiddetli yağan kar ve tipiden sonra güneşli bir havanın yaşandığı Posof’ta bugün itibarıyla yeniden etkili oluyor.

İlçenin önemli ulaşım ağlarından 2 bin 550 rakımlı Ulgar Dağı'nda sadece küçük araçlara geçit veriliyor. Tırlar ise geçemediği için Posof’a gelenler Damal ilçesinde bekletiliyor. Sis nedeniyle Gürcistan tarafından gelenler ise Posof Türkgözü sınır kapısında bekletiliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...