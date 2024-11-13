Ardahan'da kara akbaba sürüsü görüntülendi: ''Doğanın çöpçüleri'' olarak biliniyorlar

Ardahan’ın Göle ilçesinde nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan kara akbabalar, sürü halinde görüntülendi.

Ardahan'da kara akbaba sürüsü görüntülendi: ''Doğanın çöpçüleri'' olarak biliniyorlar

Dünya çapında ve ülkemizde sayısı hızla azalan kara akbaba, Göle ilçesinde cep telefonu kamerası ile sürü halinde görüntülendi.

'de yaşayan dört akbaba türü arasında bulunan kara akbabalar, ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Dedeşen köyü civarında gruplar halinde görüldü.

Halk arasında "doğanın çöpçüleri" olarak bilinen ve yırtıcı kuş türleri arasında yer alan akbabalar, yiyecek ararken görüntülendi.

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