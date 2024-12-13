Ardahan'da karda mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ardahan-Şavşat kara yolunun Şavşat tarafından 7 araçtaki yaklaşık 16 kişinin mahsur kaldığı bilgisi alan Karayolları ekipleri bölgeye gitti.



Araçlarda mahsur kalanları bulundukları yerden kurtaran ekipler, Şavşat tarafına yönlendirildi. Güzergahlarda yol tuzlama ve kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.