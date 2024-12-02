Ardahan'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü, Göle ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda hapis cezası ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmaların ardından farklı adreslerde operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalar neticesinde kasten yaralama suçunda 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.K., K.K., O.K. isimli üç şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslarla ilgili adli işlem başlatıldı.