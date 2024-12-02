Ardahan'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı

Ardahan'da polis, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişiyi yakaladı.

Ardahan'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı

İl , Göle ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda hapis cezası ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmaların ardından farklı adreslerde operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalar neticesinde kasten yaralama suçunda 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.K., K.K., O.K. isimli üç şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslarla ilgili adli işlem başlatıldı.

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