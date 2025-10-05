Ardahan'da kontrolden çıkan otomobil devrildi: Dört yaralı
Ardahan'da otomobilin devrilmesi sonucu dört kişi yaralandı.
Ardahan'da devrilen otomobilde dört kişi yaralandı.
Reşat Y'nin kullandığı 08 AAN 876 plakalı otomobil, Ardahan-Artvin kara yolunun Yukuşdiki köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki M.Y, B.H.A. ve H.A. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Etiketler :
- Yaralanma
- Trafik Kazası
- Ardahan