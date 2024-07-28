Ardahan’da kontrolden çıkan TIR devrildi: 1 yaralı

Ardahan’ın Posof ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR devrildi.

Ardahan’da kontrolden çıkan TIR devrildi: 1 yaralı

’ın Posof ilçesinde B.L. idaresindeki TIR, Ilgar Dağı’na tırmanırken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan TIR, yol kenarına devrildi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yaralı sürücü araç içerisinden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı B.L, Ardahan Devlet hastanesine kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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