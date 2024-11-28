Ardahan’da köy muhtarı görevden uzaklaştırıldı

Ardahan Valiliği, Damal ilçesi Burmadere köyü muhtarının görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili açıklama yaptı.



Valilikten yapılan açıklamada, Damal’a bağlı Burmadere köyü muhtarının geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.



Valilik açıklamasında, muhtar hakkında, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla başlatılan bir soruşturma olduğu bildirildi.



Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 127. maddesi gereğince, İçişleri Bakanlığınca geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır. Birinci aza Malik Gürkan muhtar vekili olarak görevlendirilmiştir.” denildi.