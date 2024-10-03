Ardahan'da mevsimin ilk karı düştü

Ardahan'da son bir haftadır etkisini gösteren sağanak yağışın ardından yüksek kesimlere kar yağdı.



Ardahan'ın Posof ilçesini çevreleyen dağlar, gece yağan karla beyaza büründü. Hava sıcaklığının giderek düştüğü Posof'ta dün gece yağmurun ardından yüksek kesimlere kar düştü.



Posof'ta bulunan deniz seviyesinden 2 bin 550 metre yükseklikteki Ilgar Dağı ile Posof ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasında bulunan 3 bin 160 metre yükseklikteki Arsiyan Dağı'nın dorukları karla kaplandı.