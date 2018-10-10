Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan albay Menderes Ö, İstanbul Bakırköy Adliyesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandığı Ardahan Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgusu yapıldı.
Mahkeme, Menderes Ö'yü "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutukladı.
Ardahan'da muvazzaf albay FETÖ'den tutuklandı
Anadolu AjansıTürkiye
FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında muvazzaf albay Menderes Ö, tutuklandı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan albay Menderes Ö, İstanbul Bakırköy Adliyesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandığı Ardahan Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgusu yapıldı.