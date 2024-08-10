Ardahan’da restoranda bıçaklı kavga, belediye başkanının şoförü öldü

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in şoförü Güntay Hoş ve belediye çalışanları ile restorandaki bir grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü restoranda Volkan Gök (35) ile Güntay Hoş aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.