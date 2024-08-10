Ardahan’da restoranda bıçaklı kavga, belediye başkanının şoförü öldü

Ardahan'ın Damal ilçesinde bir restoranda çıkan bıçaklı kavgada Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in şoförü Güntay Hoş (41) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Ardahan’da restoranda bıçaklı kavga, belediye başkanının şoförü öldü

Faruk Demir'in şoförü Güntay Hoş ve belediye çalışanları ile restorandaki bir grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü restoranda Volkan Gök (35) ile Güntay Hoş aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ardahan’da restoranda bıçaklı kavga, belediye başkanının şoförü öldü - 1

Sağlık ekipleri tarafından Damal Toplum Sağlığı Merkezine kaldırılan yaralılardan Güntay Hoş, hayatını kaybetti.

3 çocuk babası Güntay Hoş'un cenazesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kavgada yaralanan Volkan Gök'ün Ardahan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kavgayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

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