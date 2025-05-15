Ardahan'da sağanak nedeniyle ahırın çatısı çöktü

Ardahan'ın Göle ilçesi Dereyolu köyünde yaşayan Nurettin Ateş'e ait toprak damlı ahırın çatısı, yoğun yağış dolayısıyla çöktü.



İçeride bulunan 19 büyükbaş hayvan, çöken çatının altında kaldı.



İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.



Çevredekilerin de yardımıyla hayvanların 16'sı kurtarıldı.



Olayda bir hayvan telef oldu, 2'si yaralandı.