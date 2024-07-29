Ardahan'da sağanak sonrası gökkuşağı! Görsel şölen yaşattı

Ardahan'da etkili olan sağanak sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, görsel şölen yaşattı.

Ardahan'da sağanak sonrası gökkuşağı! Görsel şölen yaşattı

'da etkili olan yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı seyirlik görüntü oluşturdu.

Kentte, etkili olan sağanak sonrası güneşin ortaya çıkmasıyla şehir merkezinin üzerinde gökkuşağı oluştu. Birçok noktadan gözlenen renk cümbüşü seyirlik manzara sundu. Vatandaşlar kısa süren renk cümbüşünün keyfini çıkarırken, bazıları da o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Gökkuşağını fotoğrafını çeken vatandaşlardan Özkan Şimşek, "Değirmenli köyünde sağanak yağışın ardından güneşin çıkmasıyla ortaya çıkan Gökkuşağı görüntüsü gerçekten muhteşem" dedi.

Şimşek, "Batıda insanlar sıcaktan yanarken biz doğuda, Ardahan'da hemen her gün yağan yağmurla birlikte serin bir havada yaşıyoruz. Buranın yaz aylarında tabiat güzelliği çok müthiş. Sağanak yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı da gerçekten görsel bir şölen sundu. Burada her gün sobalar yanıyor" dedi.

Gökkuşağı bir süre sonra gözden kayboldu.

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