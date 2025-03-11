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Ardahan'da termometreler hala sıfırın altında

Ardahan'da soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Kentte eksi 13 derece ile çamaşırlar dondu, sis ve kırağı oluştu.

Ardahan'da termometreler hala sıfırın altında

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü kentte, Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu.

Kent genelinde nedeniyle sis, kırağı ve buzlanma meydana geldi.

Ardahan'da termometreler hala sıfırın altında - 1

Ağaçlar ve araçlar kırağı ile kaplanırken, cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.

Özellikle 'ı Artvin'e bağlayan çevre yolunda etkisini arttıran sis, yer yer görüş mesafesini düşürdü.

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