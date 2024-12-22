Ardahan'da tipi etkisini kaybetti: Karla mücadele çalışmaları başlatıldı

Kent genelinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda yer yer aksamalara neden oluyor.



Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinde Karayolları 183. Şube Şefliğine bağlı ekiplerce karla mücadele çalışmasına başlandı.



Çalışmalarını Sahara Geçidi ile Ilgar Dağı mevkisinde yoğunlaştıran 7 araçlık ekip, yollarda genişletme çalışması yaptı.



Ekipler, çalışmanın yapıldığı noktalarda yoğun buzlanma olduğunu belirterek, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.