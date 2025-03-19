Ardahan'da yoğun kar yağışı: Kara yolu TIR geçişine kapatıldı
Ardahan'da yoğun kar yağışı etkili oluyor. Ardahan-Şavşat kara yolunda TIR'ların geçişine izin verilmiyor.
Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürdü.
Yağışın ardından kent genelinde yerleşim alanları beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışı Güney Çevre Yolu'nda da etkisini artırdı.
KARA YOLU KAPATILDI
Kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda buzlanma oluştu.
Yolun Sahara mevkisi TIR geçişine kapatıldı.
Ekipler, güzergahı kullanacak sürücülerin tedbir amaçlı takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istedi.
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