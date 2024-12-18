Ardahan'da kar yağışı ulaşımı aksatıyor

Kentte etkisini artıran kar ve yoğun tipi, şehri Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.



Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara ve Damal-Posof-Türkgözü yolunun Ilgar Dağı mevkileri, ekiplerce tüm araçların geçişine kapatıldı.



Ekipler, diğer yollarda da kar ve tipinin etkili olmaya başladığına dikkati çekerek, sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.