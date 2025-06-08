Ardahan'daki "Atatürk silüeti" bu yıl da görülmeye başladı

Son günlerde etkili olan yağışlı hava, bugün yerini güneşli havaya bıraktı.



Havanın güneşli olması dolayısıyla dağ eteğinin yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti bu yıl da belirmeye başladı.



Çevre il ve ilçelerden ziyaretçiler de belirli saatlerde bu anı ölümsüzleştirmek için seyir terasına çıkıp fotoğraf ve video çekti.



Silüet, temmuz ayının sonuna kadar görülebilecek.