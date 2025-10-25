Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü Ardahan'da kent merkezi yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Ardahan'da kent merkezi etkili olan sağanak yağmur yüksek kesimlerde yerini kar gösterisine bıraktı.



Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan, deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki Sahara geçidinde Kar Yağışı etkili oldu.



Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, yüksek kesimlerde kar yağışının öğlen saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.