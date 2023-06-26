Arefe gecesi ne zaman? 2023 Kurban Bayramı arefe tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 dini günler takviminde bayram günlerinin yanı sıra arefe tarihlerine de yer veriyor. Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı’nın arefe günü tarihi de yeni haftada merak edilenler arasında yer alıyor. İşte, 2023 Kurban Bayramı arefe tarihi...



2023 BAYRAM AREFESİ NE ZAMAN?



Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek.



Kurban Bayramı arefesi dolayısıyla 27 Haziran Salı günü yarım gün tatil olacak.



AREFENİN ANLAM VE ÖNEMİ



Arefe, Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).



Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.



AREFE GÜNÜ İBADETLERİ



Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir.



Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.



Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."



İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir.