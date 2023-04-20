Arefe günü 1000 ihlas ne zaman okunur, faziletleri nelerdir?

Arefe günü 1000 ihlas suresi, ramazan ayına veda eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İslam alemi için oldukça özel ve mübarek bir dua olan İhlas suresinin 1000 defa okunuşu araştırılıyor. İşte ayrıntılar.



AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS NE ZAMAN OKUNUR?



Arefe günü 1000 İhlâs okurken, ihtiyaç hâlinde arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru bulunmuyor. Arefe günü bin ihlası peş peşe okumak şart değildir, bir kısmı sabahtan ve bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir.



AREFE GÜNÜ DUA ETMENİN FAZİLETLERİ



Hz. Muhammed'in hadis-i şeriflerinde buyurulduğu üzere, arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletinin büyük olduğuna inanılmaktadır.



Hz. Muhammed'in hadisi şu şekilde;



"En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arefe Günü meydana getirilen duadır"



İHLAS SURESİ NASIL OKUNUR?



İhlas suresinin türkçe olarak okunuşu şu şekildedir;



"Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad"