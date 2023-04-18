Arefe günü kargolar açık mı? Bayramda kargolar çalışıyor mu? (2023 kargo çalışma saatleri)

2023 Ramazan Bayramı öncesinde, kargo bekleyen veya gönderecek olan kişiler, kargoların çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, arefe günü kargolar açık mı? Bayramda kargolar çalışıyor mu?
AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?
2023 Ramazan Bayramı öncesinde kargoların çalışma saatlerine yönelik araştırmalar başladı. Ramazan bayramı resmi tatil olduğu için tatil 20 Nisan'da arefe günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 23 Nisan gününe kadar devam edecek.
Buna göre; 20 Nisan Perşembe arefe günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışmaktadır. Yani kargolar 23 Nisan Pazar gününe kadar kapalı olacak ve 24 Nisan'da mesaiye yeniden başlayacak.
KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?
Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesinin bayram tatili boyunca kapalı tutulması bekleniyor.
Yurtiçi Kargo: Bayram boyunca tüm şube ve acentelerinin kapalı olması beklenmektedir. 444 99 99 Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezinden 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.
Aras Kargo: Geçtiğimiz yıllarda müşteri hizmetlerinin yaptığı bilgilendirme doğrultusunda bayram boyunca hizmet vermedikleri açıklanmıştı. Bu yıl da kapalı olması bekleniyor.
MNG Kargo : Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bayram günlerinde kapalı olması bekleniyor.
PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.