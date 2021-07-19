Arefe günü kargolar açık mı? (Bugün kargolar açık mı?)

Türkiye yaklaşık 4 günlük Kurban Bayramı'na hazırlanırken en çok merak edilen konulardan birisi de kargoların çalışma saatleri oldu. Buna göre, Aras Kargo, MNG Kargo, PTT gibi kurumlar çalışma saatlerine ilişkin bir duyuru yaptı.

İşte bugün (arefe günü) ve bayramda kargo firmalarının çalışma saatleri:

ARAS KARGO BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

Aras Kargo arefe günü 13.00'a kadar çalışacak. Kurban Bayramı'nda ise çalışmaya ara verecek.

SÜRAT KARGO BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

Sürat Kargo arefe günü normal mesainin devam edeceği, bayram günlerinde ise kapalı olunacağı bilgisini aktardı.

Açıklamada, "19 Temmuz Arife günü tüm şubelerimiz hizmet vermeye devam edecek olup, 20 -23 Temmuz tarihleri arasında tüm birimlerimiz Kurban bayramı sebebi ile kapalı olacaktır. 24 Temmuz Cumartesi günü tüm birimlerimiz hizmet vermeye devam edecektir'' denildi.

MNG KARGO BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

MNG Kargo bayramda çalışma durumu için henüz açıklama yapmadı. Genellikle MNG Kargo resmi tatillerde ve Kurban Bayramı'nda hizmet vermemektedir. Arife günü ise tam gün hizmet vermektedir.

PTT KARGO BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

PTT Kargo, arefe günü yarım gün yani saat 09.00 ile 12.30 arası hizmet verecek. Bu vakte kadar yetişmeyen kargolar bayramdan sonra teslim edilecek. PTT şubeleri ve kuryeleri Kurban Bayramı'nda hizmet veremeyecek.