Arefe günü ne zaman? Arefe günü oruç tutmanın fazileti nedir? (2024 Kurban Bayramı arefesi)

Arefe günü tarihi, 2024 Kurban Bayramına kısa bir zaman kala, dini vazifelerini yerine getirecek olan Müslümanlar tarafından sorgulanıyor. İslam dinine göre, arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağına inanılmaktadır. Peki, arefe günü ne zaman? Arefe günü oruç tutmanın fazileti nedir? İşte 2024 Kurban Bayramı arefe günü.

Arefe günü ne zaman? Arefe günü oruç tutmanın fazileti nedir? (2024 Kurban Bayramı arefesi)

2024 bayram aresinin ne zaman idrak edileceği, tüm İslam camiasının merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında arefe günü tarihi belli oldu. Peki, arefe günü ne zaman? Arefe günü oruç tutmanın fazileti nedir?

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet tarafından yayımlanan 2024 yılı dini takvimi sonrasında arefesi için tarih belli oldu.

Buna göre; Arefe günü, 15 Haziran Cumartesi günü eda edilecek.

Arefe günü ne zaman? Arefe günü oruç tutmanın fazileti nedir? (2024 Kurban Bayramı arefesi) - 1

NE ZAMAN?

2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.” (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 63 [2440]; İbn Mâce, Sıyâm, 40 [1732]).

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