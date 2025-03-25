Arefe Günü resmi tatil mi, yarım gün mü?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi sonrasında bayram arefesi günü belli oldu. Ramazan Bayramı'nın Arefe Günü, 29 Mart tarihinde idrak edilecek.



AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ OLACAK?



Arefe gününün cumartesiye denk gelmesi nedeniyle tüm kamu, kurum ve kuruluşları hafta sonunda tatil yapacak.



Arefe günü hafta içi olsaydı tüm kamu çalışanları yarım gün çalışacak ve öğleden sonra tatil başlayacaktı.



Arefe günü yarım gün resmi tatil olduğu için o gün özel sektörde çalışanlar yarım gün mesai ücreti alabilir.



RAMAZAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ



2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. İşte bayram tatili



Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi



Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar



Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi



Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı