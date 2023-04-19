Arefe günü, bayram öncesinde özel işlerini halletmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Arefe gününde kamu, kurum ve kuruluşlarının yarım gün mü çalışacağı yoksa tatil mi olacağı merak ediliyor. Peki, arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Arefe günü bankalar ve noterler açık mı?



AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?



Ramazan Bayramı tatili, tüm kamu, kurum ve kuruluşlarında 20 Nisan Perşembe öğleden sonra başlayacak.



Buna göre; Arefe gününde tüm kamu çalışanları yarım gün çalışacak ve öğleden sonra tatil başlayacak.

