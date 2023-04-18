Arefe günü ve bayramda eczaneler açık mı? 20-21 Nisan Cuma günü eczaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?

Eczane ve sağlık ocaklarının çalışma saatleri, bayram öncesinde birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Geçirdikleri rahatsızlık nedeniyle veya kontrol amacıyla sağlık ocaklarına gidecek veya ilaç yazdıracak olan vatandaşlar, 20-21 Nisan'da eczane ve sağlık ocaklarının açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, arefe günü ve bayramda eczaneler ve sağlık ocakları açık mı?



BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?



Eczaneler, 20 Nisan Perşembe arefe günü saat 09.00 ile 13.00 saatleri arasında açık olacak. Öğleden sonra yani saat 13.00 sonrası ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.



Buna göre; 20 Nisan Perşembe günü saat 13.00'ten itibaren eczaneler kapanacak ve nöbetçi eczaneler bayram boyunca mesailerine devam edecek.

BAYRAMDA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?



Bayram günlerinde sağlık ocakları hizmet veremeyecek. Sağlık ocaklarında muayene veya aşı randevusu alanların randevularını bayram sonrasına ertelemeleri gerekecek.



Arefe günü ise saat 13.00'a kadar resmi daireler hizmet verecek.